Украинский защитник продолжил голевую серию в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Во 2-м туре бельгийского первенства "Гент" украинцев Романа Яремчука, Игорь Пластун и Романа Безуса принимал "Кортрейк" Евгения Макаренко, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
В стартовом составе "Гента" появились Яремчук и Пластун, а Безус остался на скамейке запасных. С первых минут за "Кортрейк" вышел на поле Макаренко.
Пластун отметился забитым мячом на 59-й минуте, сравняв счет во встрече - 1:1. Роман Безус, который вышел на замену на 54-й минуте, и Роман Яремчук, что отыграл весь матч, результативными действиями не отметились.
Макаренко получил желтую карточку в компенсированное к первому тайму время, а его команда сумела вырвать победу - 2:1.
Примечательно, что Пластун отмечается голом во втором туре подряд.
Добавим, сейчас "Гент" идет без набранных очков, у "Кортрейка" - три.