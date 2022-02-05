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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61896 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Український військовий отримав поранення під час обстрілу бойовиків на Донбасі

Український військовий отримав поранення під час обстрілу бойовиків на Донбасі

Київ • УНН

 • 42561 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поранено українського військового, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Цитата

"Упродовж минулої доби, 4 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними пресцентру, у бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на ранок 5 лютого на передовій — тиша. Від учора ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил була незмінна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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