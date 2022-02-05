У зоні ООС від початку доби — без обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станом на 7-му ранку суботи на території Операції Об'єднання Сил обійшлося без пострілів. Про це йдеться в повідомлені прес-служби штату ООС, пише УНН.
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Станом на ранок 5 лютого на передовій — тиша. Від учора ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил — незмінна. Втрат серед особового складу військових - немає.
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