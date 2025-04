Іскандери, техніка, намети: Росія продовжує неухильно нарощувати війська біля кордонів із Україною - CNN

Деталі

Зображення були зібрані та проаналізовані компанією Maxar. У супровідній записці Maxar повідомила, що розгортання "відображає підвищений рівень активності та готовності".

Maxar та інші постачальники супутникових зображень заявили, що за останні кілька місяців вони помітили розширення існуючих російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 240 км від українського кордону.

Деякі з них знаходяться за 50 км від кордону.

Maxar повідомляє, що останні зображення показують нову фазу активності Росії.

Раніше "у більшості випадків поруч із місцями дислокації було помічено невелику кількість військ або нових будинків для додаткового персоналу, що дозволяє припустити, що деякі з підрозділів могли бути попередньо розміщені або перекинуті на передову".

"За останні кілька тижнів у Білорусі спостерігалося кілька нових значних військових операцій", - заявила Maxar.

Крім того, військові намети/укриття для особового складу були помічені практично в кожному місці дислокації в Білорусі, Криму і на заході Росії, що говорить про те, що підрозділи тепер супроводжуються військами і підвищили свій загальний рівень готовності.

Maxar порівняла знімки одного і того ж військового табору в Новоозерному у Криму, зроблені у вересні та наприкінці січня. На зображеннях видно значне збільшення активності із встановленими наметами.

"Це означає, що табір готовий прийняти війська, хоча на даний момент немає свідчень прибуття військ", - йдеться в повідомленні.

Maxar також зазначає, що "місцеві військові навчання (включаючи стрілянину з бойової артилерії та маневрені тренування) спостерігалися на численних полігонах".

На знімку видно воронки від ударів на двох полігонах у Росії: Погоново та Персіанівський. Персіанівський знаходиться приблизно за 50 км від кордону з Україною. Погоново знаходиться приблизно за 220 км від кордону.

Додамо

Конрад Музика, аналітик з питань оборони, що спеціалізується на Росії та Білорусі, у компанії Rochan Consulting, що займається аерокосмічними та військовими питаннями, сказав, що, на його думку, наразі навколо України дислоковано від 74 до 76 російських батальйонних тактичних груп (БТГ).

Батальйонні тактичні групи зазвичай складаються з близько 1000 солдатів разом із підрозділами підтримки.

Музика повідомив, що з першого тижня січня Росія перекидає свої сили зі Східного військового округу, розташованого за тисячі кілометрів у Сибіру, ​​у західну Росію та Білорусь.

"Розмір цього розгортання значний, можливо, до 15-20 БТГ", - заявив Музика.

Він також повідомив, що Сухопутні війська Росії перекинули підрозділи, зокрема балістичні ракети малої дальності "Іскандер" в Білорусь та райони Росії, розташовані неподалік України. За його підрахунками, поблизу України знаходиться щонайменше 48 таких пускових установок.

Кореспондент BuzzFeedNews опублікував в Twitter супутниковий знімок Maxar, що показує численні розгортання російських військ у Білорусі, Криму та заході Росії, що відображає підвищений рівень активності та готовності. На карті нижче показано розташування військ з високою роздільною здатністю.

NEW: Satellite images from @Maxar show multiple Russian military deployments in Belarus, Crimea, and western Russia that reflect an increased level of activity and readiness. The map below shows the locations of the high-resolution imagery pic.twitter.com/fObpCNUKcO

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Кремль послідовно заперечує, що має якісь плани вторгнення в Україну.