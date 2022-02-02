Іскандери, техніка, намети: Росія продовжує неухильно нарощувати війська біля кордонів із Україною - CNN

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 74251 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 137174 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 136477 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 163469 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 167714 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 134507 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 146350 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170484 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181551 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216416 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 367944 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 109039 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 86590 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 114972 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 51219 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 367944 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 265403 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 332173 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 447825 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 696212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 51219 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 114972 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111484 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147880 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 172004 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Іскандери, техніка, намети: Росія продовжує неухильно нарощувати війська біля кордонів із Україною - CNN

Іскандери, техніка, намети: Росія продовжує неухильно нарощувати війська біля кордонів із Україною - CNN

Київ • УНН

 • 26633 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Нові супутникові знімки свідчать про неухильне нарощування російської військової техніки та розгортання її навколо України і подальше розширення військової присутності у Білорусі, Криму та заході Росії. Про це УНН пише пише з посиланням на CNN.

Деталі

Зображення були зібрані та проаналізовані компанією Maxar. У супровідній записці Maxar повідомила, що розгортання "відображає підвищений рівень активності та готовності".

Maxar та інші постачальники супутникових зображень заявили, що за останні кілька місяців вони помітили розширення існуючих російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 240 км від українського кордону.

Деякі з них знаходяться за 50 км від кордону.

Maxar повідомляє, що останні зображення показують нову фазу активності Росії.

Раніше "у більшості випадків поруч із місцями дислокації було помічено невелику кількість військ або нових будинків для додаткового персоналу, що дозволяє припустити, що деякі з підрозділів могли бути попередньо розміщені або перекинуті на передову".

"За останні кілька тижнів у Білорусі спостерігалося кілька нових значних військових операцій", - заявила Maxar.

Крім того, військові намети/укриття для особового складу були помічені практично в кожному місці дислокації в Білорусі, Криму і на заході Росії, що говорить про те, що підрозділи тепер супроводжуються військами і підвищили свій загальний рівень готовності.

Maxar порівняла знімки одного і того ж військового табору в Новоозерному у Криму, зроблені у вересні та наприкінці січня. На зображеннях видно значне збільшення активності із встановленими наметами.

"Це означає, що табір готовий прийняти війська, хоча на даний момент немає свідчень прибуття військ", - йдеться в повідомленні.

Maxar також зазначає, що "місцеві військові навчання (включаючи стрілянину з бойової артилерії та маневрені тренування) спостерігалися на численних полігонах".

На знімку видно воронки від ударів на двох полігонах у Росії: Погоново та Персіанівський. Персіанівський знаходиться приблизно за 50 км від кордону з Україною. Погоново знаходиться приблизно за 220 км від кордону.

Додамо

Конрад Музика, аналітик з питань оборони, що спеціалізується на Росії та Білорусі, у компанії Rochan Consulting, що займається аерокосмічними та військовими питаннями, сказав, що, на його думку, наразі навколо України дислоковано від 74 до 76 російських батальйонних тактичних груп (БТГ).

Батальйонні тактичні групи зазвичай складаються з близько 1000 солдатів разом із підрозділами підтримки.

Музика повідомив, що з першого тижня січня Росія перекидає свої сили зі Східного військового округу, розташованого за тисячі кілометрів у Сибіру, ​​у західну Росію та Білорусь.

"Розмір цього розгортання значний, можливо, до 15-20 БТГ", - заявив Музика.

Він також повідомив, що Сухопутні війська Росії перекинули підрозділи, зокрема балістичні ракети малої дальності "Іскандер" в Білорусь та райони Росії, розташовані неподалік України. За його підрахунками, поблизу України знаходиться щонайменше 48 таких пускових установок.

Кореспондент BuzzFeedNews опублікував в Twitter супутниковий знімок Maxar, що показує численні розгортання російських військ у Білорусі, Криму та заході Росії, що відображає підвищений рівень активності та готовності. На карті нижче показано розташування військ з високою роздільною здатністю.

NEW: Satellite images from @Maxar show multiple Russian military deployments in Belarus, Crimea, and western Russia that reflect an increased level of activity and readiness. The map below shows the locations of the high-resolution imagery pic.twitter.com/fObpCNUKcO

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Кремль послідовно заперечує, що має якісь плани вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53