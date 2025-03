Искандеры, техника, палатки: Россия продолжает неуклонно наращивать войска у границ с Украиной - CNN

Детали

Изображения были собраны и проанализированы компанией Maxar. В сопроводительной записке Maxar сообщила, что развертывание "отражает повышенный уровень активности и готовности".

Maxar и другие поставщики спутниковых изображений заявили, что за последние несколько месяцев они заметили расширение существующих российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 240 км от украинской границы.

Некоторые из них находятся в 50 км от границы.

Maxar сообщает, что последние изображения показывают новую фазу активности России.

Ранее "в большинстве случаев рядом с местами дислокации было замечено небольшое количество войск или новых домов для дополнительного персонала, что позволяет предположить, что некоторые из подразделений могли быть предварительно размещены или переброшены на передовую".

"За последние несколько недель в Беларуси наблюдалось несколько новых значительных военных операций", - заявила Maxar.

Кроме того, военные палатки/укрытия для личного состава были замечены практически в каждом месте дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России, что говорит о том, что подразделения теперь сопровождаются войсками и повысили свой общий уровень готовности.

Maxar сравнила снимки одного и того же военного лагеря в Новоозерном в Крыму, сделанные в сентябре и в конце января. На изображениях видно значительное увеличение активности с установленными палатками.

"Это означает, что лагерь готов принять войска, хотя на данный момент нет свидетельств прибытия войск", - говорится в сообщении.

Maxar также отмечает, что "местные военные учения (включая стрельбу из боевой артиллерии и маневренные тренировки) наблюдались на многочисленных полигонах".

На снимке видны воронки от ударов на двух полигонах в России: Погоново и Персиановском. Персиановский находится примерно в 50 км от границы с Украиной. Погоново находится примерно в 220 км от границы.

Добавим

Конрад Музыка, аналитик по вопросам обороны, специализирующийся на России и Беларуси, в компании Rochan Consulting, что занимается аэрокосмическими и военными вопросами, сказал, что, по его мнению, сейчас вокруг Украины дислоцированы от 74 до 76 российских батальонных тактических групп (БТГ).

Батальонные тактические группы обычно состоят из около 1000 солдат вместе с подразделениями поддержки.

Музыка сообщил, что с первой недели января Россия перебрасывает свои силы из Восточного военного округа, расположенного за тысячи километров в Сибири, в западную Россию и Беларусь.

"Размер этого развертывания значителен, возможно, до 15-20 БТГ", - заявил Музыка.

Он также сообщил, что Сухопутные войска России перебросили подразделения, в том числе баллистические ракеты малой дальности "Искандер" в Беларусь и районы России, расположенные неподалеку от Украины. По его подсчетам, вблизи Украины находится не менее 48 таких пусковых установок.

Корреспондент BuzzFeedNews опубликовал в Twitter спутниковый снимок Maxar, который показывает многочисленные развертывания российских войск в Беларуси, Крыму и западе России, что отражает повышенный уровень активности и готовности. На карте ниже показано расположение войск с высоким разрешением.

Кремль последовательно отрицает, что имеет какие-то планы вторжения в Украину.