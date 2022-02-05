В зоне ООС с начала суток - без обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 7 утра субботы на территории Операции Объединённых Сил обошлось без выстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штата ООС, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро 5 февраля на передовой тишина. Со вчерашнего дня ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил - неизменна. Потерь среди личного состава военных - нет.
Напомним
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о неуклонном наращивания российской военной техники и развертывания ее вокруг Украины и дальнейшее расширение военного присутствия в Беларуси, Крыму и на западе России.