Украинский военный получил ранения во время обстрела боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, ранен украинский военный, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"За прошедшие сутки, 4 февраля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Детали
По данным пресс-центра, в сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро 5 февраля на передовой — тишина. Со вчерашнего дня ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил была неизменна.