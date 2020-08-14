Український центровий у складі "Сакраменто" завдав поразки провідній команді НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Центровий національної збірної України Олексій Лень провів свій останній матч сезону НБА, передає УНН із посиланням на сайт НБА.
У заключній грі регулярного чемпіонату "Сакраменто" українця перемогло "Лейкерс" з рахунком 136:122.
Лень вийшов у старті, відіграв 14 хвилин, набрав 3 очка (1/1 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/2 штрафних), зібрав 3 підбирання та зробив 1 блок-шот.
Примітно, що у складі "Лейкерс" не приймав участь зірковий форвард Ентоні Девіс, а інший лідер - Леброн Джеймс провів на паркеті лише першу половину поєдинку.
За підсумками сезону "Кінгс" посіли 12-е місце у західній конференції НБА з 31 перемогою та 41 поразкою, не зумівши пробитися у плей-офф.
Додамо також, у цьому сезоні Лень відіграв 55 матчів, набирав 8,0 очка та робив 5,8 підбирань в середньому за 17,6 хвилини на майданчику.
Як повідомлялося раніше в УНН, новачок Суперліги підсилився чемпіоном України з баскетболу.