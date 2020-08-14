Украинский центровой в составе "Сакраменто" нанес поражение ведущей команде НБА

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88042 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102725 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128042 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108018 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128304 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101444 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102227 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104079 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Украинский центровой в составе "Сакраменто" нанес поражение ведущей команде НБА

Украинский центровой в составе "Сакраменто" нанес поражение ведущей команде НБА

Киев  •  УНН

 • 11990 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень провел свой последний матч сезона НБА, передает УНН со ссылкой на сайт НБА.

В заключительной игре регулярного чемпионата "Сакраменто" украинца победило "Лейкерс" со счетом 136:122.

Лень вышел в старте, отыграл 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/2 штрафных), собрал 3 подбора и сделал 1 блок-шот.

Примечательно, что в составе "Лейкерс" не принимал участие звездный форвард Энтони Дэвис, а другой лидер - Леброн Джеймс провел на паркете лишь первую половину поединка.

По итогам сезона "Кингс" заняли 12-е место в западной конференции НБА с 31 победой и 41 поражением, не сумев пробиться в плей-офф.

Добавим также, в этом сезоне Лень сыграл 55 матчей, набирал 8,0 очка и делал 5,8 подборов в среднем за 17,6 минуты на площадке.

Как сообщалось ранее в УНН, новичок Суперлиги усилился чемпионом Украины по баскетболу.

Украинские Национальные Новости

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