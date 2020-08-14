Украинский центровой в составе "Сакраменто" нанес поражение ведущей команде НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень провел свой последний матч сезона НБА, передает УНН со ссылкой на сайт НБА.
В заключительной игре регулярного чемпионата "Сакраменто" украинца победило "Лейкерс" со счетом 136:122.
Лень вышел в старте, отыграл 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/2 штрафных), собрал 3 подбора и сделал 1 блок-шот.
Примечательно, что в составе "Лейкерс" не принимал участие звездный форвард Энтони Дэвис, а другой лидер - Леброн Джеймс провел на паркете лишь первую половину поединка.
По итогам сезона "Кингс" заняли 12-е место в западной конференции НБА с 31 победой и 41 поражением, не сумев пробиться в плей-офф.
Добавим также, в этом сезоне Лень сыграл 55 матчей, набирал 8,0 очка и делал 5,8 подборов в среднем за 17,6 минуты на площадке.
Как сообщалось ранее в УНН, новичок Суперлиги усилился чемпионом Украины по баскетболу.