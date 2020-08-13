Новачок Суперліги підсилився чемпіоном України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьомим новачком новачка Суперліги з баскетболу — БК “Тернопіль”, став центровий Олександр Тіщенко, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
Минулого року центровий зі зростом 206 см виступав в БК “Харьківські Соколи”, де в середньому за гру приносив 5,6 очок, 3,2 підбиранні, при рейтингу ефективності 7,5. Також він виступав у БК “Київ”, “Будівельник”, “Одеса”, “Гродно-93”, “Київ-Баскет”.
У складі “будівельника” досвідчений гравець ставав чемпіоном України.
Примітно, що клуб також підписав восьмого новачка — Кирила Подковирова. Захисник в сезоні 2018-2019 грав за команду Вищої ліги “Київ-Баскета” та набирав 14,3 очок, 4,4 підбирання, 3,6 передачі.
Як повідомляв УНН, до стану “Тернополя” також перейшов інший чемпіон країни.