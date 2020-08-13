Новичок Суперлиги усилился чемпионом Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Седьмым новичком новичка Суперлиги по баскетболу - БК "Тернополь", стал центровой Александр Тищенко, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
В прошлом году центровой с ростом 206 см выступал в ДК “Харьковские Соколы”, где в среднем за игру приносил 5,6 очков, 3,2 подбора, при рейтинге эффективности 7,5. Также он выступал в БК “Киев”, “Строитель”, “Одесса”, “Гродно-93”, “Киев-Баскет”.
В составе “строителя” опытный игрок становился чемпионом Украины.
Примечательно, что клуб также подписал восьмого новичка — Кирилла Подковырова. Защитник в сезоне 2018-2019 играл за команду Высшей лиги “Киев-Баскет” и набирал 14,3 очков, 4,4 подбора, 3,6 передачи.
Как сообщал УНН, в состояние “Тернополя” также перешел другой чемпион страны.