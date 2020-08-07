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Чемпіон України Кольченко перейшов в стан новачка Суперліги

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Шостим новачком БК “Тернопіль” став захисник Олександр Кольченко, який минулого року виступав в БК “Черкаські Мавпи”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Досвідчений виконавець в минулому сезоні в середньому за гру приносив 10,2 очка, 1,9 підбирання, при рейтингу ефективності 7,9. Протягом кар’єри він став чемпіоном та MVP Суперліги (2018), дворазовим “срібним” та чотириразовим бронзовим призером Суперліги, учасником Євробаскетів (2011, 2017) у складі збірної України.

У послужному списку 31-річного спортсмена виступи у командах: “Хімік”, “Азовмаш”, “Політехніка-Галичина”, “Будівельник”, “Автодор” (Саратов, Росія), “Нявежис” (Кедайняй, Литва).

Нагадаємо, що раніше “Тернопіль” підсилився Андрієм Кальніченко, Максимом Сандулом, Керрінгтоном Вардом, Аверейлом Югбою та Едріеном Боуі.

Українські Національні Новини

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