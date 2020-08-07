Чемпион Украины Кольченко перешел в состояние новичка Суперлиги

Опытный исполнитель в прошлом сезоне в среднем за игру приносил 10,2 очка, 1,9 подбора, при рейтинге эффективности 7,9. В течение карьеры он стал чемпионом и MVP Суперлиги (2018), двукратным “серебряным” и четырехкратным бронзовым призером Суперлиги, участником Евробаскета (2011, 2017) в составе сборной Украины.

В послужном списке 31-летнего спортсмена выступления в командах: “Химик”, “Азовмаш”, “Политехника-Галичина”, “Строитель”, “Автодор” (Саратов, Россия), “Нявежис” (Кедайняй, Литва).

Напомним, что ранее “Тернополь” усилился Андреем Кальниченко, Максимом Сандулом, Кэррингтон Вардом, Аверейлом Югбою и Эдриен Боуи.