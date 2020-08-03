Український тенісист став переможцем турніру в Іспанії

У фінальному протистоянні наш спортсмен обіграв 19-річного іспанця Алехандро Моро — 6:3, 6:3.

“Щасливий, що виграв свій перший титул на іспанських кортах. Сподіваюся, що наступного разу, коли це трапиться — непотрібно буде носити маски”, — зізнався Ерік Ваншельбойм.

Нагадаємо, що Ваншельбойм виступав на чемпіонаті Східної Європи.