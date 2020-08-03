Украинский теннисист стал победителем турнира в Испании

В финальном противостоянии наш спортсмен обыграл 19-летнего испанца Алехандро Моро — 6:3, 6:3.

“Счастлив, что выиграл свой первый титул на испанских кортах. Надеюсь, что в следующий раз, когда это случится — не нужно будет носить маски”, — признался Эрик Ваншельбойм.

Напомним, что Ваншельбойм выступал на чемпионате Восточной Европы.