Украинский теннисист стал победителем турнира в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В финале соревнований "Open Ciudad de Béjar", которые входят в национальную серию турниров "IBP Tennis Series", Эрик Ваншельбойм завоевал трофей, информирует УНН со ссылкой на Instagram теннисиста.
В финальном противостоянии наш спортсмен обыграл 19-летнего испанца Алехандро Моро — 6:3, 6:3.
“Счастлив, что выиграл свой первый титул на испанских кортах. Надеюсь, что в следующий раз, когда это случится — не нужно будет носить маски”, — признался Эрик Ваншельбойм.
Напомним, что Ваншельбойм выступал на чемпионате Восточной Европы.