Український ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів – експерт

“На сьогоднішній день, ринковий нагляд фактично паралізований Держпродспоживслужбою, якій там підпорядковані певні сегменти. Так, захистом прав споживачів вони фактично не займаються, оскільки службі ускладнили певні процедури. Наприклад, вихід по скаргам на перевірки. Є скарги, які направлені нашою організацією, ще у січні місяці, от лише нещодавно нам повідомили, що вона надійшла на погодження до профільного міністерства. Тобто втрачено три місяці, і на момент, коли вони отримають згоду і вийдуть на перевірку вони вже не знайдуть об’єкта оскарження”, — розповів О. Цільвік.

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Окрім того, як зауважив експерт, на сьогоднішній день, особливої гостроти набула проблема незаконної торгівлі та фальсифікату.

“Сьогодні процвітає незаконна торгівля та обман споживача, наприклад, не видають розрахунковий документ встановленого зразка, так Держпродспоживслужба фактично позбавлена у правовому полі виконувати функції. Тобто, сьогодні ми ставимо питання про те, що за інформацією Держпродспоживсужби, 99% скарг споживачів на Інтернет -торгівлю фактично не розглядаються, через те, що там елементарно не видають розрахунковий документ. І Держпродспоживслужба позбавляється права в подальшому виходить на перевірку і перевіряти такого торгівця”, — пояснив О.Цільвік.

Також, за його словами, до Держпродспоживслужби надходить велика кількість скарг щодо фальсифікату та порушень прав споживачів, але ці питання не вирішуються.

“Що вже казати про супермаркети. В нас є закон про принципи безпеки та основних показників якості харчових продуктів. Цей закон передбачає, що здійснюються планові перевірки, за якими не потрібно попереджувати суб’єктів підприємництва про перевірку. І чомусь державна регуляторна служба наполягає, що перевірку без попередження проводити не можливо. І представників Держпродспоживслужби можуть не допустити до супермаркету через те, що в плановому порядку не повідомили, що їх будуть перевіряти. То колізія в законі, але ж вона трактується на користь бізнесу, і явно не на користь споживачів.

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І ми отримуємо те, що наш ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів. Є масова навала скарг щодо прав споживачів у будь-яких сегментах, починаючи від супермаркетів і завершуючи енергопостачаючими компаніями. І Держпродспоживслужба, яка б мала бути провідною у вирішенні цих питань, через недолугу кадрову політику, не вирішує цих питань”, — наголосив О. Цільвік.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, у Держпродспоживслужбі визнають погіршення санітарно-епідемічної ситуації, фіксують, що кількість випадків гострої кишкової інфекції дійсно зросла, проте, із заходами, аби змінити статистику, у відомстві зволікають.

За весь 2016 рік, як зазначив політик, Держпродспоживслужба призупинила діяльність лише двох недобросовісних операторів ринку, незважаючи на набагато більшу кількість порушників у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії.