Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей - эксперт

"На сегодняшний день, рыночный надзор фактически парализован Госпродпотребслужбой, которой там подчинены определенные сегменты. Так, защитой прав потребителей они фактически не занимаются, поскольку службе усложнили определенные процедуры. Например, выход по жалобам на проверки. Есть жалобы, направленные нашей организацией, еще в январе месяце, вот только недавно нам сообщили, что она поступила на согласование в профильное министерство. То есть потеряно три месяца, и на момент, когда они получат согласие и выйдут на проверку они уже не найдут объекта обжалования", - рассказал О.Цильвик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок пищевых продуктов страдает от бесконтрольности и фальсификата

Кроме того, как отметил эксперт, на сегодняшний день, особую остроту приобрела проблема незаконной торговли и фальсификата.

"Сегодня процветает незаконная торговля и обман потребителя, например, не выдают расчетный документ установленного образца, Госпродпотребслужба фактически лишена возможности в правовом поле выполнять функции. То есть, сегодня мы ставим вопрос о том, что по информации Госпродпотребслужбы, 99% жалоб потребителей на интернет-торговлю фактически не рассматриваются, потому что там элементарно не выдают расчетный документ. И Госпродпотребслужба лишается права в дальнейшем выходить на проверку и проверять такого торговца", - пояснил О.Цильвик.

Также, по его словам, в Госпродпотребслужбу поступает большое количество жалоб на фальсификат и нарушения прав потребителей, но эти вопросы не решаются.

"Что уж говорить о супермаркетах. У нас есть закон о принципах безопасности и основных показателях качества пищевых продуктов. Этот закон предусматривает, что осуществляются плановые проверки, о которых не нужно предупреждать субъектов предпринимательства о проверке. И почему-то государственная регуляторная служба настаивает, что проверку без предупреждения проводить невозможно. И представителей Госпродпотребслужбы могут не допустить в супермаркет из-за того, что в плановом порядке не сообщили, что их будут проверять. То есть коллизия в законе, но она трактуется в пользу бизнеса, и явно не в пользу потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Госпродпотребслужбы сделали неработающего "мегамонстра"

И мы получаем то, что наш рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей. Есть массовое нашествие жалоб о правах потребителей в любых сегментах, начиная от супермаркетов и заканчивая энергопоставляющими компаниями. И Госпродпотребслужба, которая должна была быть ведущей в решении этих вопросов, из-за неуклюжей кадровой политики, не решает этих вопросов", - подчеркнул О.Цильвик.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, в Госпродпотребслужбе признают ухудшение санитарно-эпидемической ситуации, фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросло, однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.

За весь 2016 г., как отметил политик, Госпродпотребслужба приостановила деятельность только двух недобросовестных операторов рынка, несмотря на гораздо большее количество нарушителей в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарии.