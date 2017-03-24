Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей - эксперт

ukru
12:58 • 34885 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 105734 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 102200 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 113267 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 125785 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138067 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143624 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131960 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121963 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107108 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 123320 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 127582 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 125054 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 76960 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 107266 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 105714 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 154303 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 189008 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 196789 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 192245 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 129706 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138360 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143810 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142818 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146532 просмотра
Актуальное
Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей - эксперт

Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей - эксперт

Киев • УНН

 • 22389 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не в состоянии выполнять поставленные перед ней задачи, поэтому украинский рынок переполнен фальсификатом и постоянными случаями нарушений прав потребителей. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель главы правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

"На сегодняшний день, рыночный надзор фактически парализован Госпродпотребслужбой, которой там подчинены определенные сегменты. Так, защитой прав потребителей они фактически не занимаются, поскольку службе усложнили определенные процедуры. Например, выход по жалобам на проверки. Есть жалобы, направленные нашей организацией, еще в январе месяце, вот только недавно нам сообщили, что она поступила на согласование в профильное министерство. То есть потеряно три месяца, и на момент, когда они получат согласие и выйдут на проверку они уже не найдут объекта обжалования", - рассказал О.Цильвик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок пищевых продуктов страдает от бесконтрольности и фальсификата

Кроме того, как отметил эксперт, на сегодняшний день, особую остроту приобрела проблема незаконной торговли и фальсификата.

"Сегодня процветает незаконная торговля и обман потребителя, например, не выдают расчетный документ установленного образца, Госпродпотребслужба фактически лишена возможности в правовом поле выполнять функции. То есть, сегодня мы ставим вопрос о том, что по информации Госпродпотребслужбы, 99% жалоб потребителей на интернет-торговлю фактически не рассматриваются, потому что там элементарно не выдают расчетный документ. И Госпродпотребслужба лишается права в дальнейшем выходить на проверку и проверять такого торговца", - пояснил О.Цильвик.

Также, по его словам, в Госпродпотребслужбу поступает большое количество жалоб на фальсификат и нарушения прав потребителей, но эти вопросы не решаются.

"Что уж говорить о супермаркетах. У нас есть закон о принципах безопасности и основных показателях качества пищевых продуктов. Этот закон предусматривает, что осуществляются плановые проверки, о которых не нужно предупреждать субъектов предпринимательства о проверке. И почему-то государственная регуляторная служба настаивает, что проверку без предупреждения проводить невозможно. И представителей Госпродпотребслужбы могут не допустить в супермаркет из-за того, что в плановом порядке не сообщили, что их будут проверять. То есть коллизия в законе, но она трактуется в пользу бизнеса, и явно не в пользу потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Госпродпотребслужбы сделали неработающего "мегамонстра"

И мы получаем то, что наш рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей. Есть массовое нашествие жалоб о правах потребителей в любых сегментах, начиная от супермаркетов и заканчивая энергопоставляющими компаниями. И Госпродпотребслужба, которая должна была быть ведущей в решении этих вопросов, из-за неуклюжей кадровой политики, не решает этих вопросов", - подчеркнул О.Цильвик.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, в Госпродпотребслужбе признают ухудшение санитарно-эпидемической ситуации, фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросло, однако, с мерами, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.

За весь 2016 г., как отметил политик, Госпродпотребслужба приостановила деятельность только двух недобросовестных операторов рынка, несмотря на гораздо большее количество нарушителей в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы