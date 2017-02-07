Український мультфільм встановив рекорд у міжнародному прокаті - Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український повнометражний 3D-анімаційний фільм “Микита Кожум’яка”, першими країнами для показу якого за кордоном стали Польща та Туреччина, встановив рекорд у міжнародному прокаті. Про це заявили у прес-службі Держкіно, передає УНН.
"Першими країнами, де глядачі побачили створеного за підтримки Держкіно “Микиту Кожум’яку”, стали Польща та Туреччина. За перший вікенд перший український повнометражний 3D-анімаційний фільм зібрав у міжнародному прокаті: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - у Польщі та 423.552,43 TL (3,071 млн грн) - у Туреччині, а кількість глядачів склала понад 70 тисяч", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив продюсер мультфільму, перші відгуки від міжнародного глядача - "дуже позитивні".
Наступні країни, куди помандрує "The Dragon Spell", - саме така назва мультфільму в міжнародному прокаті - це В’єтнам, країни Балтії, Казахстан і Угорщина.
Нагадаємо, “Микита Кожум’яка” за перший вікенд в Україні зібрав понад 5 млн грн, а в цілому за прокат 12 млн грн і його побачило понад 200 тис. українських глядачів.