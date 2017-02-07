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Украинский мультфильм установил рекорд в международном прокате - Госкино

Киев • УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский полнометражный 3D-анимационный фильм "Никита Кожемяка", первыми странами для показа которого за рубежом стали Польша и Турция, установил рекорд в международном прокате. Об этом заявили в пресс-службе Госкино, передает УНН.

Украинский мультфильм установил рекорд в международном прокате - Госкино

"Первыми странами, где зрители увидели созданного при поддержке Госкино" Никиту Кожемяку ", стали Польша и Турция. За первый уикенд первый украинский полнометражный 3D-анимационный фильм собрал в международном прокате: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - в Польше и 423.552,43 TL (3,071 млн. грн) - в Турции, а количество зрителей составило более 70 тысяч ", - говорится в сообщении.

Как отметил продюсер мультфильма, первые отзывы международного зрителя - "очень положительные".

Следующие страны, куда отправится "The Dragon Spell", - именно такое название мультфильма в международном прокате - это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

Напомним, "Никита Кожемяка" за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн грн , а в целом за прокат 12 млн грн и его увидело более 200 тыс. украинских зрителей.

Украинские Национальные Новости

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