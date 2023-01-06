Український бізнес сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021 році

Цитата

«Підбиваючи підсумки 2022 року, хочу також подякувати українському бізнесу, який сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у мирний 2021 рік. Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву. 2023-ій має стати роком нашої перемоги й роком початку відновлення нашої економіки», - розповів Шмигаль.

За його словами, українські громадяни та бізнес минулого року сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн.

«Ще 425 млрд сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Близько 1 трлн грн ми отримали від наших міжнародних партнерів», - сказав Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що у 2022 році було зроблено неможливе і профінансовано абсолютно всі видатки бюджету. Загалом ці видатки склали близько 2,7 трлн грн.

Доповнення

Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть щонайменше 39,5 млрд дол., а в разі несприятливого сценарію можуть досягти 57 млрд дол.