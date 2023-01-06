Украинский бизнес уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в 2021 году

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«Подводя итоги 2022 года, хочу также поблагодарить украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год. Ваша стойкость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву. 2023-й должен стать годом нашей победы и годом начала восстановления нашей экономики», - рассказал Шмыгаль.

По его словам, украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн.

«Еще 425 млрд уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Около 1 трлн грн мы получили от наших международных партнеров, - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что в 2022 году было сделано невозможное и профинансированы абсолютно все расходы бюджета. В целом, эти расходы составили около 2,7 трлн грн.

Дополнение

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее 39,5 млрд долл., а в случае неблагоприятного сценария могут достигнуть 57 млрд долл.