Український біженець виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Український біженець виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею за допомогою скретч-картки. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, чоловік купив скретч-картку за 5 євро минулого місяця на заправці. Таким чином, його ставка зросла в сто тисяч разів.
Переможець віком від 18 до 24 років, особистість якого залишиться невідомою, живе в Брюсселі протягом останніх 12 місяців.
"У нього змішані почуття. Він думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні", — сказала представниця Національної лотереї Джок Вермур.
Вермур додала, що переможець спочатку планує влаштувати вечірку, щоб подякувати всім, хто допоміг йому інтегруватися в Бельгії, а потім хоче зробити щось для своїх співвітчизників і для відновлення України.
Вона також розповіла, що хоча чоловік щасливий у Бельгії та знайшов роботу, він хотів би повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна.
Як відомо, виграш у лотерею в Бельгії не оподатковується.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські біженці в Австрії на межі бідності - УВКБ ООН