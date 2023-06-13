Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею с помощью скретч-карты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как отмечается, мужчина купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке. Таким образом, его ставка выросла в сто тысяч раз.
Победитель в возрасте от 18 до 24 лет, личность которого останется неизвестной, живет в Брюсселе в течение последних 12 месяцев.
"У него смешанные чувства. Он думал об Украине, а в это время трудно радоваться всему, что происходит в твоей стране", — сказала представительница Национальной лотереи Джок Вермур.
Вермур добавила, что победитель сначала планирует устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии, а затем хочет сделать что-то для своих соотечественников и для восстановления Украины.
Она также рассказала, что хотя мужчина счастлив в Бельгии и нашел работу, он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.
Как известно, выигрыш в лотерею в Бельгии не облагается налогом.
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