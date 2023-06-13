Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею

Детали

Как отмечается, мужчина купил скретч-карту за 5 евро в прошлом месяце на заправке. Таким образом, его ставка выросла в сто тысяч раз.

Победитель в возрасте от 18 до 24 лет, личность которого останется неизвестной, живет в Брюсселе в течение последних 12 месяцев.

"У него смешанные чувства. Он думал об Украине, а в это время трудно радоваться всему, что происходит в твоей стране", — сказала представительница Национальной лотереи Джок Вермур.

Вермур добавила, что победитель сначала планирует устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии, а затем хочет сделать что-то для своих соотечественников и для восстановления Украины.

Она также рассказала, что хотя мужчина счастлив в Бельгии и нашел работу, он хотел бы вернуться в Украину, как только закончится война.

Как известно, выигрыш в лотерею в Бельгии не облагается налогом.

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