Український баскетболіст став другим кращим скорером переможної гри чемпіонату Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ексбаскетболіст збірної України Ігор Зайцев продовжив результативні виступи у першості Тайваню, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
В рамках другого етапу першості “Тайвань Бірз” українця впоралася із БК “Тайвань Банк” — 78:68.
В активі українця 16 набраних очок (6/11 з гри, 4/4 штрафні) при 8 підбираннях за 22:39 хвилини.
Примітно, що більше за Зайцева очок набрав тільки його партнер по команді американець Барклі.
Додамо також, клуб Зайцева є лідером змагань — 10 перемог при 2 поразках в рамках другого етапу. Загалом 21 виграш в 28 поєдинках.
Нагадаємо, що в одних з попередніх матчів Зайцев також був лідером на паркеті першості Тайваню.