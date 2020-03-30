Колишній баскетболіст збірної України провів результативні матчі в чемпіонаті Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Український бігмен Ігор Зайцев провів два результативних матчі за тиждень у чемпіонаті Тайваню з баскетболу, інформує УНН з посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.
У першій грі "Тайвань Бірз" українця переміг "Тайвань Банк" з рахунком 87:76. Зайцев, вийшовши у старті, відіграв 30 хвилин, оформив дабл-дабл, ставши найрезультативнішим у складі свого колективу - 25 очок (7/14 двоочкових, 1/1 триочкових, 8/10 штрафних), зробив 10 підбирань (3 в атаці), віддав 2 передачі та зробив 2 блок-шота (РЕ 25).
У другій грі тижня Зайцев допоміг своєму клубу здолати на виїзді "Цзютай" — 89:70. Зайцев також вийшов у старті, відпрацював у грі 24 хвилини, набрав 17 очок (7/10 двоочкових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 7 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот (РЕ 19).
Зазначимо, що "Тайвань Бірз" лідирує у турнірній таблиці з 20 перемогами у 25 матчах, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 перемог.