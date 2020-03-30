Бывший баскетболист сборной Украины провел результативные матчи в чемпионате Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинский бигмен Игорь Зайцев провел два результативных матча за неделю в чемпионате Тайваня по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
В первой игре "Тайвань Бирз" украинец победил "Тайвань Банк" со счетом 87:76. Зайцев, выйдя в старте, отыграл 30 минут, оформил дабл-дабл, став самым результативным в составе своего коллектива - 25 очков (7/14 двухочковых, 1/1 трехочковых, 8/10 штрафных), сделал 10 подборов (3 в атаке), отдал 2 передачи и сделал 2 блок-шота (РЕ 25).
Во второй игре недели Зайцев помог своему клубу одолеть на выезде "Цзютай" - 89:70. Зайцев также вышел в старте, отработал в игре 24 минуты, набрал 17 очков (7/10 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 7 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот (РЕ 19) .
Отметим, что "Тайвань Бирз" лидирует в турнирной таблице с 20 победами в 25 матчах, опережая ближайшего преследователя на 6 побед.