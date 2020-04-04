Украинский баскетболист стал вторым лучшим скорером победной игры чемпионата Тайваня

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88937 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103297 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102498 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110659 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100042 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104686 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106501 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Экс-баскетболист сборной Украины Игорь Зайцев продолжил результативные выступления в первенстве Тайваня, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В рамках второго этапа первенства “Тайвань Бирз” украинца справилась с БК “Тайвань Банк” — 78:68.

В активе украинца 16 набранных очков (6/11 с игры, 4/4 штрафные) при 8 подборах за 22:39 минут.

Примечательно, что больше Зайцева очков набрал только его партнер по команде американец Баркли.

Добавим также, клуб Зайцева является лидером соревнований — 10 побед при 2 поражениях в рамках второго этапа. Всего 21 выигрыш в 28 поединках.

Напомним, что в одних из предыдущих матчей Зайцев также был лидером на паркете первенства Тайваня.

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