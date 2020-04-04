Украинский баскетболист стал вторым лучшим скорером победной игры чемпионата Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Экс-баскетболист сборной Украины Игорь Зайцев продолжил результативные выступления в первенстве Тайваня, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В рамках второго этапа первенства “Тайвань Бирз” украинца справилась с БК “Тайвань Банк” — 78:68.
В активе украинца 16 набранных очков (6/11 с игры, 4/4 штрафные) при 8 подборах за 22:39 минут.
Примечательно, что больше Зайцева очков набрал только его партнер по команде американец Баркли.
Добавим также, клуб Зайцева является лидером соревнований — 10 побед при 2 поражениях в рамках второго этапа. Всего 21 выигрыш в 28 поединках.
Напомним, что в одних из предыдущих матчей Зайцев также был лидером на паркете первенства Тайваня.