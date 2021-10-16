Український баскетболіст допоміг "Сакраменто" продовжити переможну серію перед стартом НБА

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Після того, як господарі паркету включили надвисокі швидкості та завершували атаки у швидких випадах, вони захопили ініціативу на паркеті, яка вилилася в їх перемогу 116:112.

Український центровий “Сакраменто” Олексій Лень провів на паркеті 5 хвилин і 31 секунду. За цей час він набрав два очки (зі штрафної) і зробив два підбирання.

Зауважимо, що в активі “Кінгс” чотири виграші в чотирьох баталіях у передсезонному турнірі. Натомість “Лейкерс” мають шість поспіль поразок.

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Десять очок Михайлюка допомогли “Торонто” обіграти “Хьюстон”.