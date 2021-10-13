Десять очок Михайлюка допомогли “Торонто” обіграти “Хьюстон”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк продовжив успішні виступи за клуб НБА — “Торонто Репторс”, передає кореспондент УНН.
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Цього разу “Репторс” на власному паркеті обіграли “Хьюстон Рокетс” — 107:92.
Михайлюк набрав 10 очок (2/5 двоочкових, 2/5 триочкових), 4 підбирання, 2 передачі при 2 фолах, 3 перехопленнях та 2 втратах за 20 хвилин.
Примітно, що у всіх чотирьох матчах передсезонного турніру НБА Михайлюк набирав не менше десяти очок.
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