Капітана збірної України визнано найкращою баскетболісткою туру Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Капітана жіночої збірної України Аліну Ягупову визнано MVP стартового туру Євроліги. За неї віддали голоси 72 відсотки учасників опитування на сайті ФІБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
У стартовому поєдинку Євроліги проти турецького “Галатасарая” Ягупова допомогла “Фенербахче” перемогти (89:69), ставши з 29 очками та 11 підбираннями найрезультативнішою в матчі.
Окрім того, останні два сезони Ягупову визнавали MVP Євроліги.
Доповнення
Наступний матч Євроліги “Фенербахче” гратиме 13 жовтня вдома проти французького клубу Ланди.
Контекст
Михайлюк продовжив результативні виступи за "Торонто Репторс".