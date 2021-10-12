Капітана збірної України визнано найкращою баскетболісткою туру Євроліги

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Капітана жіночої збірної України Аліну Ягупову визнано MVP стартового туру Євроліги. За неї віддали голоси 72 відсотки учасників опитування на сайті ФІБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.