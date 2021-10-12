Капитан сборной Украины признана лучшей баскетболисткой тура Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Капитана женской сборной Украины Алины Ягупова признана MVP стартового тура Евролиги. За нее отдали голоса 72 процента участников опроса на сайте ФИБА, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
В стартовом поединке Евролиги против турецкого “Галатасарая” Ягупова помогла “Фенербахче” победить (89:69), став с 29 очками и 11 подборами самой результативной в матче.
Кроме того, последние два сезона ЯГУПОВ признавали MVP Евролиги.
Дополнение
Следующий матч Евролиги “Фенербахче” будет играть 13 октября дома против французского клуба Ланды.
контекст
Михайлюк продолжил результативные выступления за “Торонто Рэпторс”.