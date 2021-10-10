Баскетбол: Михайлюк продовжив результативні виступи за "Торонто Репторс"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В чергових поєдинках передсезонного турніру до НБА провів свій виступ українець Святослав Михайлюк, який представляє "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
Деталі
Михайлюк вийшов із заміни в гостьовій грі із титулованим "Бостон Селтікс" та зумів реалізувати прохід в силовому виконанні та закинути триочковий на старті другої чверті. При другому виході на паркет він влучав з лінії штрафної, з-за дальньої дуги, а також зі швидкого відриву.
У підсумку його доробок склав 12 очок при чотирьох точних кидках з гри із 9-ти за 22 хвилині ігрового часу. Також в активі українця чотири підбирання. Його колектив зазнав поразки 111:113.
Доповнення
До початку регулярного чемпіонату "Репторс" проведуть ще два передсезонних матчу з "Х'юстоном" і "Вашингтоном".