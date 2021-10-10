Баскетбол: Михайлюк продолжил результативные выступления за "Торонто Рэпторс"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В очередных матчах предсезонного турнира в НБА провел свое выступление украинец Святослав Михайлюк, представляющий "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.
Детали
Михайлюк вышел по замене в гостевой игре с титулованным "Бостон Селтикс" и сумел реализовать проход в силовом исполнении и забросить трехочковый на старте второй четверти. При втором выходе на паркет он попадал с линии штрафной, из-за дальней дуги, а также с быстрого отрыва.
В итоге его наследие составил 12 очков при четырех точных бросках с игры из 9-ти за 22 минуте игрового времени. Также в активе украинца четыре подбора. Его коллектив потерпел поражение 111:113.
Дополнение
К началу регулярного чемпионата "Рэпторс" проведут еще два предсезонных матча с "Хьюстоном" и "Вашингтоном".