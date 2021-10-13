Десять очков Михайлюка помогли "Торонто" обыграть "Хьюстон"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк продолжил успешные выступления за клуб НБА — “Торонто Рэпторс”, передает корреспондент УНН.
Детали
На этот раз “Рэпторс” на своем паркете обыграли “Хьюстон Рокетс” — 107: 92.
Михайлюк набрал 10 очков (2/5 двухочковых, 2/5 трехочковых), 4 подбора, 2 передачи при 2 фолах, 3 перехвата и 2 потерях за 20 минут.
Примечательно, что во всех четырех матчах предсезонного турнира НБА Михайлюк набирал не менее десяти очков.
Напомним
Капитана сборной Украины признан лучшей баскетболисткой тура Евролиги.