Украинский баскетболист помог "Сакраменто" продолжить победную серию перед стартом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Баскетболисты "Сакраменто Кингз" обыграли "Лос-Анджелес Лейкерс" в предсезонном матче НБА, передает корреспондент УНН.
Детали
После того, как хозяева паркета включили сверхвысокие скорости и завершали атаки в быстрых выпадах, они захватили инициативу на паркете, которая вылилась в их победу 116:112.
Украинский центровой “Сакраменто” Алексей Лень провел на паркете 5 минут и 31 секунду. За это время он набрал два очка (из штрафной) и сделал два подбора.
Заметим, что в активе “Кингс” четыре выигрыша в четырех баталиях в предсезонном турнире. А “Лейкерс” имеют шесть подряд поражений.
Напомним
Десять очков Михайлюка помогли “Торонто” обыграть “Хьюстон”.