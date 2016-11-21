Український арбітр Є.Арановський обслуговуватиме матч Ліги Європи між "Габалою" та "Андерлехтом"

“Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Євгеном Арановським провести матч п’ятого туру групового турніру Ліги Європи між азербайджанською "Габалою“ та бельгійським "Андерлехтом“. Матч відбудеться 24 листопада о 20:00 за місцевим часом у Баку”, — йдеться в повідомленні.

Допомагатимуть Є.Арановському асистенти Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Функції додаткових асистентів арбітра виконуватимуть Анатолій Абдула та Анатолій Жабченко. Четвертий арбітр — Семен Шлончак. Спостерігач арбітражу — Ігор Саткій (Молдова).

Як повідомляв УНН, румун О.Хацеган обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів за участі “Динамо” і “Наполі”