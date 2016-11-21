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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Украинский арбитр Е.Арановский будет обслуживать матч Лиги Европы между "Габалой" и "Андерлехтом"

Киев • УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинский арбитр Евгений Арановский получил назначение на матч розыгрыша Лиги Европы сезона 2016/2017 годов между азербайджанским "Габала" и бельгийским "Андерлехтом", передает УНН со ссылкой на ФФУ.

Украинский арбитр Е.Арановский будет обслуживать матч Лиги Европы между "Габалой" и "Андерлехтом"

"Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Евгением Арановским провести матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между азербайджанским "Габала" и бельгийским "Андерлехтом". Матч состоится 24 ноября в 20:00 по местному времени в Баку", - говорится в сообщении.

Помогать Е.Арановскому будут ассистенты Александр Войтюк и Сергей Беккер. Функции дополнительных ассистентов арбитра будут выполнять Анатолий Абдула и Анатолий Жабченко. Четвертый арбитр - Семен Шлончак. Наблюдатель арбитража - Игорь Саткий (Молдова).

Как сообщал УНН, румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи".

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