Украинский арбитр Е.Арановский будет обслуживать матч Лиги Европы между "Габалой" и "Андерлехтом"

"Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Евгением Арановским провести матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между азербайджанским "Габала" и бельгийским "Андерлехтом". Матч состоится 24 ноября в 20:00 по местному времени в Баку", - говорится в сообщении.

Помогать Е.Арановскому будут ассистенты Александр Войтюк и Сергей Беккер. Функции дополнительных ассистентов арбитра будут выполнять Анатолий Абдула и Анатолий Жабченко. Четвертый арбитр - Семен Шлончак. Наблюдатель арбитража - Игорь Саткий (Молдова).

Как сообщал УНН, румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи".