Українських військових відправлять на міжнародні навчання в Німеччину

"Міжнародні навчання Combined Resolve XIV відбуватимуться у вересні цього року на навчальному полігоні "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, що в Федеративній Республіці Німеччина. Україну представлятимуть підрозділи від 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій", - сказано у повідомленні.



За словами організаторів, серед учасників цьогорічних маневрів - підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції. Загалом близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.



Нагадаємо, на Львівщині відбулася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident — 2020.