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Українських військових відправлять на міжнародні навчання в Німеччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У вересні цього року підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, які проходитимуть у Німеччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українських військових відправлять на міжнародні навчання в Німеччину

"Міжнародні навчання Combined Resolve XIV відбуватимуться у вересні цього року на навчальному полігоні "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, що в Федеративній Республіці Німеччина. Україну представлятимуть підрозділи від 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій", - сказано у повідомленні.

За словами організаторів, серед учасників цьогорічних маневрів - підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції. Загалом близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.

Нагадаємо, на Львівщині відбулася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident — 2020. 

Українські Національні Новини

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