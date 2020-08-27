Украинских военных отправят на международные учения в Германию

"Международные учения Combined Resolve XIV будут проходить в сентябре этого года на учебном полигоне "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США, в Федеративной Республике Германия. Украину будут представлять подразделения от 28 отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций", - говорится в сообщении.



По словам организаторов, среди участников нынешних маневров - подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, США и Франции. В общем около 3500 военнослужащих Альянса и партнеров.



Напомним, во Львовской области состоялась заключительная конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident — 2020.