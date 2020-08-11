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Rapid Trident-2020: розпочалася фінальна конференція з планування навчань

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Львівщині розпочалася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”. Так, навчання заплановані на другу половину вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що участь в її роботі беруть не лише військовослужбовці ЗС України і країн-учасниць навчання, а й представники інших силових відомств за координації Антитерористичного центру при СБУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції, Управління державної охорони, а також Товариства Червоного Хреста.

Так, одним із головних питань під час проведення фінального етапу планування навчання є епідеміологічна ситуація в Україні, правила дотримання карантинних вимог його учасниками, недопущення розповсюдження COVID-19 як під час переміщення військових різних країн до військового полігону, так і під час безпосереднього проведення командно-штабної та польової фаз.

Участь у конференції також беруть представники збройних сил Королівства Данії, Литви, ФРН і Польщі. Представники інших країн, насамперед США, зважаючи на карантин, долучаються до процесу планування за допомогою відеоконференцзв’язку та інших технологічних засобів дистанційної комунікації.

“Наше головне завдання — впродовж наступних п’яти днів остаточно узгодити всі питання проведення цьогорічного навчання” — зазначив начальник Управління підготовки оперативного командування “Південь” полковник Дмитро Красильников.

Наразі планується, що участь у маневрах візьмуть близько 2500 осіб з понад 10 країн світу. Найбільші контингенти, як і зазвичай, від України та США. Найчисленнішим підрозділом від ЗС України буде одна з механізованих бригад оперативного командування “Південь”.

Під час навчання з відпрацюванням різних завдань — оборони, наступу, стабілізаційних дій — представники різних силових структур відпрацюють дії з проведення протидиверсійної та антитерористичної операцій.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині українські військовослужбовці під керівництвом британських інструкторів проходять місячний навчальний курс з індивідуальної підготовки в межах місії Orbital

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