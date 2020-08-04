Місія Orbital: українські військові розпочали підготовку під керівництвом британських інструкторів

"На Дніпропетровщині близько 150 військовослужбовців з усієї України під керівництвом британських інструкторів розпочали місячний навчальний курс з індивідуальної підготовки в межах місії Orbital. Здобуті навички вони поширять у військах як інструктори навчальних батальйонів і фахівці з бойової підготовки окремих військових частин", - сказано у повідомленні.



Зазначається, що курсанти мають бойовий досвід і представляють усі чотири оперативних командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу "Індивідуальна підготовка" вони отримають сертифікати та навчатимуть українських військовослужбовців за новими стандартами.



Навчання будуть проводити на Новомосковському полігоні. Торік у межах місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону вже пройшли таку підготовку і тепер допомагають британським колегам у проведенні більш масштабного навчального курсу.



"З нашого навчального батальйону відібрано сім інструкторів, які контролюватимуть курс підготовки та працюватимуть у повній взаємодії з британськими інструкторами для того, щоб їм було легше, оскільки деякі іноземці тут уперше. У 2019 році навчальний батальйон був укомплектований на 100% інструкторським складом. Це фахівці з вогневої підготовки, тактичної медицини, зв’язку, топографії, інженерної та тактичної підготовки. Термін підготовки наших фахівців становить 32 доби. Коли бригада виходить на відновлення боєздатності, наші інструктори проводять з військовослужбовцями заняття з удосконалення навичок за кожною із дисциплін з урахуванням досвіду та стандартів, які нам передали британці", - зазначив командир навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону.



За його словами, відмінність українського та британського підходів до вишколу в тому, що в ЗС України наголос більше роблять на колективних заняттях, а британці працюють з меншими групами - один інструктор веде групу з п’яти-шести осіб, доки кожен курсант повністю засвоїть матеріал і виконає всі практичні вправи.



Нагадаємо, в акваторії Чорного моря пройшли українсько-американські навчання Sea Breeze-2020.