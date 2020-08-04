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Миссия Orbital: украинские военные начали подготовку под руководством британских инструкторов

Миссия Orbital: украинские военные начали подготовку под руководством британских инструкторов

Киев  •  УНН

 • 15817 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепропетровской области украинские военнослужащие под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В Днепропетровской области около 150 военнослужащих со всей Украины под руководством британских инструкторов начали месячный учебный курс по индивидуальной подготовки в пределах миссии Orbital. Полученные навыки они распространят в войсках в качестве инструкторов учебных батальонов и специалистов по боевой подготовке отдельных воинских частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курсанты имеют боевой опыт и представляют все четыре оперативных командования Сухопутных войск ВС Украины. После завершения курса "Индивидуальная подготовка" они получат сертификаты и будут учить украинских военнослужащих по новым стандартам.

Обучение будут проводить на Новомосковском полигоне. В прошлом году в рамках миссии Orbital инструкторы учебного батальона 239-го общевойскового полигона уже прошли такую подготовку и теперь помогают британским коллегам в проведении более масштабного учебного курса.

"С нашего учебного батальона отобрано семь инструкторов, которые будут контролировать курс подготовки и работать в полном взаимодействии с британскими инструкторами для того, чтобы им было легче, поскольку некоторые иностранцы здесь впервые. В 2019 году учебный батальон был укомплектован на 100% инструкторским составом. Это специалисты по огневой подготовке, тактической медицины, связи, топографии, инженерной и тактической подготовке. Срок подготовки наших специалистов составляет 32 суток. Когда бригада выходит на восстановление боеспособности, наши инструкторы проводят с военнослужащими занятия по совершенствованию навыков по каждой из дисциплин с учетом опыта и стандартов, которые нам передали британцы", - отметил командир учебного батальона 239-го общевойскового полигона.

По его словам, отличие украинского и британского подходов к подготовке в том, что в ВС Украины упор больше делают на коллективных занятиях, а британцы работают с меньшими группами - один инструктор ведет группу из пяти-шести человек, пока каждый курсант полностью усвоит материал и выполнит все практические упражнения.

Напомним, в акватории Черного моря прошли украинско-американские учения Sea Breeze-2020.

Украинские Национальные Новости

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