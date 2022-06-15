Українські захисники на Луганщині стримують ворога одразу з трьох боків: тривають важкі бої - Гайдай

Як повідомив голова Луганської ОВА, наразі бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську. За останні два дні до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

Цитата

“Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки”, – написав Гайдай у своєму Telegram.

Деталі

За його словами, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу.

Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському.

У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного заводу. Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки, зазначив Гайдай.

“Серйозні пошкодження у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, – зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці”, – додав голова ОВА.

Він зазначив, що минулої доби окупанти нанесли удари по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

Також російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Доповнення

У бомбосховищах об’єднання "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області під постійними обстрілами російських окупантів залишаються приблизно 540-560 цивільних.