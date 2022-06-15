Украинские защитники в Луганской области сдерживают врага сразу с трех сторон: продолжаются тяжелые бои - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские защитники в Луганской области сдерживают врага сразу с трех сторон. За последние два дня, из-за тяжелых ранений, госпитализировали восемь человек. В регионе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Как сообщил глава Луганской ОВА, сейчас бои продолжаются в Северодонецке, Тошковце и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.
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“Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома”, – написал Гайдай в своем Telegram.
Детали
По его словам, оккупанты обстреляли здания вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи.
Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горском.
В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому заводу. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома, отметил Гайдай.
“Серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, – разрушены шесть домов в Нырковом, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке”, – добавил глава ОВА.
Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.
Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.
Также российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.
Дополнение
В бомбоубежищах объединения "Азот" в Северодонецке Луганской области под постоянными обстрелами российских оккупантов остаются примерно 540-560 гражданских.