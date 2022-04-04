Українські війська відтісняють окупантів на Херсонщині, непроста ситуація залишається у Чернігові – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Наразі тривають важкі бої з окупантами на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Українські війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Зараз продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення. Здається, усі вже усвідомили, що найцінніше в Україні – люди", - написав Резніков.
Деталі
Міністр наголосив, що тисячі і тисячі людей сьогодні виборюють майбутнє для України.
"Для усіх майбутніх поколінь українців. Щоб українці самі визначали свою долю і ніколи не були змушені жити під пануванням нелюдей", - додав Резніков.
Доповнення
Генштаб Збройних сил України доповів, що за минулу добу в Донецькій та Луганській областях було відбито 7 ворожих атак та знищено 45 одиниць військової техніки окупантів.
У Чернігівській області внаслідок атаки окупанти пошкодили міст, через який доправляли гуманітарну допомогу.