Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, непростая ситуация остается в Чернигове – Резников

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"Сейчас продолжаются тяжелые бои на Харьковщине, Луганщине, Донбассе. Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, которые уже стали легендами настоящего. Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине - люди", - написал Резников.

Детали

Министр подчеркнул, что тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины.

"Для всех будущих поколений украинцев. Чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под господством нелюдей", - добавил Резников.

Дополнение

Генштаб Вооруженных сил Украины доложил, что за прошлые сутки в Донецкой и Луганской областях было отбито 7 атак противника и уничтожено 45 единиц военной техники оккупантов.

В Черниговской области в результате атаки оккупанты повредили мост, через который доставляли гуманитарную помощь.