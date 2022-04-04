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Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, непростая ситуация остается в Чернигове – Резников

Киев • УНН

 • 215036 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сейчас продолжаются тяжелые бои с оккупантами на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, непростая ситуация остается в Чернигове – Резников

Цитата

"Сейчас продолжаются тяжелые бои на Харьковщине, Луганщине, Донбассе. Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, которые уже стали легендами настоящего. Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине - люди", - написал Резников.

Детали 

Министр подчеркнул, что тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины.

"Для всех будущих поколений украинцев. Чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под господством нелюдей", - добавил Резников.

Дополнение 

Генштаб Вооруженных сил Украины доложил, что за прошлые сутки в Донецкой и Луганской областях было отбито 7 атак противника и уничтожено 45 единиц военной техники оккупантов.

В Черниговской области в результате атаки оккупанты повредили мост, через который доставляли гуманитарную помощь.

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