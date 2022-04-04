На Донеччині та Луганщині було відбито 7 ворожих атак та знищено 45 одиниць військової техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генштаб Збройних Сил України доповів, що за минулу добу в Донецькій та Луганській областях було відбито 7 ворожих атак та знищено 45 одиниць військової техніки окупантів. Про це інформує УНН
Деталі
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.
Зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей:
- три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22)
- один вертоліт та дві крилаті ракети.
Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.
Нагадаємо
У Чернігівській області від атак окупантів постраждав міст через який доставляли гуманітарну допомогу.