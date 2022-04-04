В Донецкой и Луганской областях было отбито 7 вражеских атак и уничтожено 45 единиц военной техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генштаб Вооруженных Сил Украины доложил, что за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях было отбито 7 вражеских атак и уничтожено 45 единиц военной техники кафиров. Об этом сообщает УНН.
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На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь вражеских атак, уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.
Зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей:
- три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22)
- один вертолет и две крылатые ракеты.
Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.
Напомним
В Черниговской области от атак оккупантов пострадал мост, через который доставляли гуманитарную помощь.