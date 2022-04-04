В Черниговской области от атак оккупантов пострадал мост через который доставляли гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Оперативное командование "Север" в своем Facebook сообщили, что из-за обстрела российскими виськамы пострадал мост в Черниговской области. Об этом информируетУНН.
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"В связи с тем, что пешеходный мост, который соединял Чернигов с дорогой на Киев, пострадал в результате артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.
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В командовании добавили, что с 10 утра 4 апреля будет восстановлено сообщение для местных жителей и гуманитарных грузов до 5 тонн по трассе через Гончаровское.
Напомним
Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка - освобождены.