В Черниговской области от атак оккупантов пострадал мост через который доставляли гуманитарную помощь

Цитата

"В связи с тем, что пешеходный мост, который соединял Чернигов с дорогой на Киев, пострадал в результате артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

Детали

В командовании добавили, что с 10 утра 4 апреля будет восстановлено сообщение для местных жителей и гуманитарных грузов до 5 тонн по трассе через Гончаровское.

Напомним

Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка - освобождены.