У Чернігівській області від атак окупантів постраждав міст через який доставляли гуманітарну допомогу

Цитата

"У зв’язку із тим, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав в наслідок артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В командуванні додали, що із 10 ранку 4 квітня буде відновлене сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 5 тон трасою через Гончарівське.

Нагадаємо

Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнені.