У Чернігівській області від атак окупантів постраждав міст через який доставляли гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Оперативне командування "Північ" у своєму Facebook повідомили, що через обстріл російськими віськами постраждав міст в Чернігівській області. Про це інформує УНН.
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"У зв’язку із тим, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав в наслідок артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.
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В командуванні додали, що із 10 ранку 4 квітня буде відновлене сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 5 тон трасою через Гончарівське.
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